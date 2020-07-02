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Иран готов выплатить компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Иран готов выплатить компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Киев  •  УНН

 • 14173 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Швеция заявила, что Иран готов выплатить компенсацию семьям погибших, которые были в украинском самолете, который был сбит под Тегераном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.

"Министр иностранных дел Швеции заявил, что Тегеран согласился выплатить компенсации семьям иностранных жертв ... украинского пассажирского самолета, который был сбит под Тегераном в январе", - сообщили в СМИ.

СМИ напомнили, что Исламская республика признала, что ее силы случайно сбили киевский самолет.

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому будем вести переговоры с Ираном по компенсации убытков, компенсаций ближайшим родственникам погибших", - заявила министр иностранных дел Швеции Эн Линде.

Она отметила, что договоренности были достигнуты после переговоров с Ираном и странами, граждане которых пострадали. До сих пор неизвестно, какие именно суммы будут выплачиваться.

Напомним, Киев будет вести переговоры с Тегераном относительно компенсаций от имени пострадавших стран.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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