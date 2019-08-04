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Іракські військові ліквідували одного з ватажків ІДІЛ

Іракські військові ліквідували одного з ватажків ІДІЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Іракська армія в ході спецоперації в районі Діялі знищила одного з лідерів терористичного угрупування ІДІЛ. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство Farsnews.

"Емір ІДІЛ був убитий в провінції Діялі в результаті авіаударів іракськими винищувачами F-16 на підземній військовій базі терористичної групи в регіоні Талал-Хамрін", - сказав глава комітету безпеки провінції Садек аль-Хоссейні.

Аль-Хоссейні підтвердив, що убитий емір ІДІЛ був другим лідером терористів, які розташовувалися в провінції Діялі.

Тим часом іракські сили оголосили про початок третього етапу своїх операцій по зачистці проти ІДІЛ в північних районах Багдада і в прилеглих районах провінцій Діялі, Салахуддін і Аль-Анбар. Військові продовжують операції проти ІДІЛ в районах Сабіят і аль-Мітех в провінції Діялі і поблизу району аль-Азім в провінції Салахуддін.

Як повідомляв УНН, В Іраку розшукують одного з убивць турецького дипломата.

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