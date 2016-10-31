Іракські війська увійшли в Мосул
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Іракські війська увійшли в район Аль-Карама у східній частині міста Мосул. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
“Вони увійшли у Мосул. Зараз бої ідуть в районі Аль-Карама”, — повідомив офіцер.
У понеділок 31 жовтня іракські військові, зокрема елітні сили з боротьби з тероризмом, відновили наступ на східному фронті від Мосула.
Вони націлені на східний берег річки Тигр, яка ділить місто на півночі Іраку.
Іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання “Ісламська держава” в країні, розпочалася 17 жовтня.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.