Иракские войска вошли в Мосул

"Они вошли в Мосул. Сейчас бои идут в районе Аль-Карама", - сообщил офицер.

В понедельник, 31 октября иракские военные, в частности элитные силы по борьбе с терроризмом, возобновили наступление на восточном фронте от Мосула.

Они нацелены на восточный берег реки Тигр, которая делит город на севере Ирака.

Иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.