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15 марта, 19:03 • 114328 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164124 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136490 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129089 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112133 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105064 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101140 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иракские войска вошли в Мосул

Иракские войска вошли в Мосул

Киев • УНН

 • 7535 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Иракские войска вошли в район Аль-Карама в восточной части города Мосул. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Они вошли в Мосул. Сейчас бои идут в районе Аль-Карама", - сообщил офицер.

В понедельник, 31 октября иракские военные, в частности элитные силы по борьбе с терроризмом, возобновили наступление на восточном фронте от Мосула.

Они нацелены на восточный берег реки Тигр, которая делит город на севере Ирака.

Иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

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