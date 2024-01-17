Ірак подав скаргу на Іран до Ради безпеки ООН

У відповідь на іранські ракетні атаки на об'єкти в Іраку, Міністерство закордонних справ Іраку подало скаргу до Ради Безпеки ООН. Про це передає УНН із посиланням на Al Arabiya.

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Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Іраку, до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй подано скаргу на Іран.

Скарга стосується "іранських ракетних атак, які були спрямовані на місто Ербіль і призвели до жертв серед мирного населення та пошкодження державної і приватної власності", йдеться у повідомленні.

Вказується, що атаки були "кричущим порушенням суверенітету Іраку".

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Щонайменше "четверо цивільних осіб" були вбиті і ще шестеро отримали поранення в результаті ракетних атак Ірану. Про це оголосила влада автономного регіону Іракський Курдистан, в заяві у вівторок, уточнивши, що деякі з поранених перебувають у "критичному стані".

Також УНН повідомляв, що Ірак відкликає посла з Тегерану, після ракетних атак Ірану по Іракському Курдистану.

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