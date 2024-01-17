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Ірак подав скаргу на Іран до Ради безпеки ООН

Ірак подав скаргу на Іран до Ради безпеки ООН

Київ • УНН

 • 25066 перегляди

Ірак подав скаргу до Ради Безпеки ООН проти Ірану за ракетні обстріли Ербіля, які він вважає порушенням свого суверенітету. Атаки призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження майна.

У відповідь на іранські ракетні атаки на об'єкти в Іраку, Міністерство закордонних справ Іраку подало скаргу до Ради Безпеки ООН. Про це передає УНН із посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Іраку, до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй подано скаргу на Іран.

Скарга стосується "іранських ракетних атак, які були спрямовані на місто Ербіль і призвели до жертв серед мирного населення та пошкодження державної і приватної власності", йдеться у повідомленні.

Вказується, що атаки були "кричущим порушенням суверенітету Іраку".

Нагадаємо

Щонайменше "четверо цивільних осіб" були вбиті і ще шестеро отримали поранення в результаті ракетних атак Ірану. Про це оголосила влада автономного регіону Іракський Курдистан, в заяві у вівторок, уточнивши, що деякі з поранених перебувають у "критичному стані".

Також УНН повідомляв, що Ірак відкликає посла з Тегерану, після ракетних атак Ірану по Іракському Курдистану.

Несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності: МЗС України засудило атаку Ірану по Іраку16.01.24, 18:50 • 24866 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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