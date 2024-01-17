Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН

В ответ на иранские ракетные атаки на объекты в Ираке Министерство иностранных дел Ирака подало жалобу в Совет Безопасности ООН. Об этом передает УНН с ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Ирака, в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций подана жалоба на Иран.

Жалоба касается "иранских ракетных атак, которые были направлены на город Эрбиль и привели к жертвам среди мирного населения и повреждению государственной и частной собственности", говорится в сообщении.

Указывается, что атаки были "вопиющим нарушением суверенитета Ирака".

Напомним,

По меньшей мере "четверо гражданских лиц" были убиты и еще шестеро получили ранения в результате ракетных атак Ирана. Об этом объявили власти автономного региона Иракский Курдистан, в заявлении во вторник, уточнив, что некоторые из раненых находятся в "критическом состоянии".

Также УНН сообщал, что Ирак отзывает посла из Тегерана, после ракетных атак Ирана по Иракскому Курдистану.

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