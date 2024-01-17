Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН
Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН против Ирана за ракетные обстрелы Эрбиля, которые он считает нарушением своего суверенитета. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению имущества.
В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет
В Украине фиксируют резкий рост потребления электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждан призывают экономить энергию для поддержания стабильного энергоснабжения.
Кипер назначил нового руководителя Одесской областной детской больницы
Ольга Удовиченко назначена новым генеральным директором Одесской областной детской клинической больницы. Местные власти планируют превратить больницу в учреждение европейского уровня.
Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info
Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus. Info.
Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы
Российские войска атакуют Херсон, вызывая мощные взрывы в прибрежных районах города. Городской голова призвал жителей укрыться в укрытиях и держаться подальше от окон ради безопасности.
Поток желающих свелся к нулю: Юсов о количестве желающих украинцев получить российские паспорта
Количество украинцев, которые стремятся получить российские паспорта на временно оккупированных территориях, упало до нуля, сообщил Андрей Юсов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что людей заставляют получать российские паспорта, но не тысячами, как планировала Россия.
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.
Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепропетровской областью
Как сообщается, ракета была сбита воздушным командованием "Восток".
Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах
Патрульная полиция Украины консультирует водителей по безопасности дорожного движения зимой, рекомендует быть осторожными и проверять состояние транспортного средства, чтобы избежать аварий. Советы включают в себя плавное управление автомобилем, соблюдение безопасной дистанции и осведомленность об опасных участках на дороге.
Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления Дональда Трампа о скором прекращении войны в Украине, поставив под сомнение стратегию бывшего президента США.