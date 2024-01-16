Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины осудило ракетную атаку Ирана на иракский город Эрбиль, назвав ее серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, а также призвав Иран прекратить свои деструктивные глобальные действия.
Министерство иностранных дел Украины осуждает ракетную атаку Ирана по иракскому городу Эрбиль. В МИД подчеркнули, что такие действия несут несут несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении МИД, пишет УНН.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ракетную атаку по городу Эрбиль на севере Республики Ирак, осуществленную 15 января иранским Корпусом стражей исламской революции. Подобные агрессивные действия Исламской Республики Иран несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности, а также грубо нарушают нормы международного права
В министерстве выразили соболезнования семьям погибших, а также отметили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.
"Иран должен отказаться от своих деструктивных действий в мире, в частности прекратить способствовать агрессивной войне российской федерации против Украины путем поставки ей вооружения и боеприпасов", - добавили в МИД.
Напомним
В ночь на 16 января Иранская революционная гвардия заявила, что атаковала цели в городе Эрбиль (Ирак). Отмечается, что это было нападение на так называемые шпионские центры и "антииранские террористические группы".
Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку
Министерство иностранных дел Украины осудило ракетную атаку Ирана на иракский город Эрбиль, назвав ее серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, а также призвав Иран прекратить свои деструктивные глобальные действия.
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