Несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності: МЗС України засудило атаку Ірану по Іраку

Міністерство закордонних справ України засуджує ракетну атаку Ірану по іракському місту Ербіль. В МЗС наголосили, що такі дії несуть несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності. Про це йдеться в заяві МЗС, пише УНН.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетну атаку по місту Ербіль на півночі Республіки Ірак, здійснену 15 січня іранським Корпусом вартових ісламської революції. Подібні агресивні дії Ісламської Республіки Іран несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності, а також грубо порушують норми міжнародного права - йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві висловили співчутта сім’ям загиблих, а також наголосили, що підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Іраку.

"Іран має відмовитися від своїх деструктивних дій у світі, зокрема припинити сприяти агресивній війні російської федерації проти України шляхом постачання їй озброєння та боєприпасів", - додали в МЗС.

Нагадаємо

В ніч на 16 січня Іранська революційна гвардія заявила, що атакувала цілі в місті Ербіль (Ірак). Зазначається, що це був напад на так звані шпигунські центри та "антиіранські терористичні групи".