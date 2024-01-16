Несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності: МЗС України засудило атаку Ірану по Іраку

ukenru
29 березня, 17:57 • 103872 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 122075 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120929 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159326 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135295 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130836 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143259 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145616 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387849 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172433 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 10563 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 16297 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 13278 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 22132 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 20748 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236793 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387849 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442523 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450818 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360175 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 122075 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131725 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125851 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100069 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108727 перегляди
Актуальне
Несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності: МЗС України засудило атаку Ірану по Іраку

Несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності: МЗС України засудило атаку Ірану по Іраку

Київ • УНН

 • 24866 перегляди

Міністерство закордонних справ України засудило ракетну атаку Ірану на іракське місто Ербіль, назвавши її серйозною загрозою регіональній безпеці та стабільності, а також закликавши Іран припинити свої деструктивні глобальні дії.

Міністерство закордонних справ України засуджує ракетну атаку Ірану по іракському місту Ербіль. В МЗС наголосили, що такі дії несуть несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності. Про це йдеться в заяві МЗС, пише УНН.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетну атаку по місту Ербіль на півночі Республіки Ірак, здійснену 15 січня іранським Корпусом вартових ісламської революції. Подібні агресивні дії Ісламської Республіки Іран несуть серйозну загрозу регіональній безпеці та стабільності, а також грубо порушують норми міжнародного права 

- йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві висловили співчутта сім’ям загиблих, а також наголосили, що підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Іраку.

"Іран має відмовитися від своїх деструктивних дій у світі, зокрема припинити сприяти агресивній війні російської федерації проти України шляхом постачання їй озброєння та боєприпасів", - додали в МЗС.

Нагадаємо

В ніч на 16 січня Іранська революційна гвардія заявила, що атакувала цілі в місті Ербіль (Ірак). Зазначається, що це був напад на так звані шпигунські центри та "антиіранські терористичні групи".

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83