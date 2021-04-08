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Інвестиції Корпорації "АТБ" в економіку України за 2020-2021 роки досягнуть 22 млрд грн

Інвестиції Корпорації "АТБ" в економіку України за 2020-2021 роки досягнуть 22 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За підсумками 2020 року, коли мережа “АТБ” відкрила 127 нових магазинів, інвестиції Корпорації “АТБ” в економіку України склали 9,96 млрд грн, що в доларовому еквіваленті становить 369,3 млн доларів.

“У 2021 році корпорація планує реалізувати широкий пакет інвестицій на суму близько 12 млрд грн або 409,9 млн доларів.

Крім подальшого розвитку підприємства наші інвестиції стануть драйвером зростання для підрядників і виробників і дозволять створювати тисячі нових робочих місць як в самій корпорації, так і для підприємств-суміжників. Внутрішні інвестиції найбільших українських компаній сьогодні — ключовий фактор підтримки зростання економіки України і благополуччя українців”.

Корпорація “АТБ”, її підприємства і підрозділи забезпечують зайнятість для понад 70 тисяч українців, а в 2020 році розширення мережі супермаркетів дозволило створити понад 5,5 тисячі робочих місць. Корпорація “АТБ” є найбільшим національним та галузевим платником податків. Податкові відрахування компанії за підсумками 2020 року склали 15,8 млрд грн, що на 26% більше, ніж роком раніше. У 2001 році компанія планує збільшити податкові відрахування до 19 млрд грн.

Довідка

Корпорація “АТБ” — об’єднання великих українських компаній, що здійснюють діяльність в сфері управління активами, роздрібної торгівлі, виробництва та продажу продуктів харчування. До складу корпорації входить роздрібна компанія “АТБ-Маркет”, кондитерська фабрика “Квітень”, м’ясна фабрика “Фаворит Плюс”. Флагманом бізнесу корпорації є торговельна мережа “АТБ”.

Станом на 8 квітня 2021 року торгова мережа “АТБ” налічує 1216 магазинів в 313 населених пунктах 24 областей України. Підприємство показує найвищі темпи розвитку в Україні останні 10 років. Щодня покупки в “АТБ” здійснюють понад 4 млн українців.

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