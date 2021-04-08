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Инвестиции Корпорации "АТБ" в экономику Украины за 2020-2021 годы достигнут 22 млрд грн

Инвестиции Корпорации "АТБ" в экономику Украины за 2020-2021 годы достигнут 22 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 19546 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По итогам 2020 года, когда сеть “АТБ” открыла 127 новых магазинов, инвестиции Корпорации “АТБ” в экономику Украины составили 9,96 млрд грн, что в долларовом эквиваленте составляет 369,3 млн долларов.

“В 2021 году корпорация планирует реализовать широкий пакет инвестиций на сумму около 12 млрд грн или 409,9 млн долларов.

Помимо дальнейшего развития предприятия наши инвестиции станут драйвером роста для подрядчиков и производителей и позволят создавать тысячи новых рабочих мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний сегодня — ключевой фактор поддержки роста экономики Украины и благополучия украинцев”.

Корпорация “АТБ”, ее предприятия и подразделения обеспечивают занятость для более 70 тысяч украинцев, а в 2020 году расширение сети супермаркетов позволило создать свыше 5,5 тысяч рабочих мест. Корпорация “АТБ” является крупнейшим национальным и отраслевым налогоплательщиком. Налоговые отчисления компании по итогам 2020 года составили 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее. В 2001 году компания планирует увеличить налоговые отчисления до 19 млрд грн.

Справка

Корпорация “АТБ” — объединение крупных украинских компаний, осуществляющих деятельность в сфере управления активами, розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания “АТБ-Маркет”, кондитерская фабрика “Квитень”, мясная фабрика “Фаворит Плюс”. Флагманом бизнеса корпорации является торговая сеть “АТБ”.

По состоянию на 8 апреля 2021 года торговая сеть “АТБ” насчитывает 1216 магазинов в 313 населенных пунктах 24 областей Украины. Предприятие показывает самые высокие темпы развития в Украине последние 10 лет. Ежедневно покупки в “АТБ” осуществляют свыше 4 млн украинцев.

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