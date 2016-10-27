Інтерв’ю А.Авакова з японськими ЗМІ в основному було пов'язано з політикою, а не поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Півгодинне інтерв’ю Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова записане кореспондентом японської газети в основному було присвячено політиці, а не питанню поліцейського співробітництва. Про це написав А.Аваков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Моє півгодинне інтерв’ю, записане кореспондентом газети, стосувалося лише частково питань поліцейського співробітництва, а в основному — було присвячено політиці,” — написав міністр.
Дана тематика інтерв’ю пов’язана із майбутнім візитом В.Путіна до Токіо.
Зазначається, що у матеріалі, котрий випустили японські ЗМІ, наголосили на необхідності збереження санкцій проти Росії — як з боку Японії, так і з боку країн G7.
“Тільки консолідована позиція всього цивілізованого світу, об’єднаного проти агресора, з ясними вимогами і жорсткими санкціями принесе результат — мир і повернення окупованих українських територій, мир в Сирії, японський контроль над північними Курилами,” — зауважив А.Аваков.
Нагадаємо, що протягом чотирьох днів міністр внутрішніх справ України А.Аваков перебуватиме з офіційним візитом у Японії. Під час візиту заплановані зустрічі з керівництвом Національної комісії з громадської безпеки Японії, Міністерства закордонних справ Японії та Головного поліцейського управління Токіо.