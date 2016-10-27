Інтерв’ю А.Авакова з японськими ЗМІ в основному було пов'язано з політикою, а не поліцією

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2586 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 12207 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32746 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62023 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76050 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145024 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206661 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193391 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213066 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197414 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
69 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 9340 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 8438 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10132 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4970 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10038 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 12198 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489335 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323427 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385307 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126622 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186044 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128642 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163210 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186440 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Інтерв’ю А.Авакова з японськими ЗМІ в основному було пов'язано з політикою, а не поліцією

Інтерв’ю А.Авакова з японськими ЗМІ в основному було пов'язано з політикою, а не поліцією

Київ • УНН

 • 9371 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Півгодинне інтерв’ю Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова записане кореспондентом японської газети в основному було присвячено політиці, а не питанню поліцейського співробітництва. Про це написав А.Аваков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Моє півгодинне інтерв’ю, записане кореспондентом газети, стосувалося лише частково питань поліцейського співробітництва, а в основному — було присвячено політиці,” — написав міністр.

Дана тематика інтерв’ю пов’язана із майбутнім візитом В.Путіна до Токіо.

Зазначається, що у матеріалі, котрий випустили японські ЗМІ, наголосили на необхідності збереження санкцій проти Росії — як з боку Японії, так і з боку країн G7.

“Тільки консолідована позиція всього цивілізованого світу, об’єднаного проти агресора, з ясними вимогами і жорсткими санкціями принесе результат — мир і повернення окупованих українських територій, мир в Сирії, японський контроль над північними Курилами,” — зауважив А.Аваков.

Нагадаємо, що протягом чотирьох днів міністр внутрішніх справ України А.Аваков перебуватиме з офіційним візитом у Японії. Під час візиту заплановані зустрічі з керівництвом Національної комісії з громадської безпеки Японії, Міністерства закордонних справ Японії та Головного поліцейського управління Токіо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29