Интервью А.Авакова с японскими СМИ в основном было связано с политикой, а не полицией

"Мое получасовое интервью, записанное корреспондентом газеты, касалось лишь частично вопросов полицейского сотрудничества, а в основном - было посвящено политике", - написал министр.

Данная тематика интервью связана с предстоящим визитом В.Путина в Токио.

Отмечается, что в материале, который выпустили японские СМИ, подчеркнули необходимость сохранения санкций против России - как со стороны Японии, так и со стороны стран G7.

"Только консолидированная позиция всего цивилизованного мира, объединенного против агрессора, с ясными требованиями и жесткими санкциями принесет результат - мир и возвращение оккупированных украинских территорий, мир в Сирии, японский контроль над северными Курилами", - отметил А.Аваков.

Напомним, что в течение четырех дней министр внутренних дел Украины Аваков будет находиться с официальным визитом в Японии. Во время визита запланированы встречи с руководством Национальной комиссии по общественной безопасности Японии, Министерства иностранных дел Японии и Главного полицейского управления Токио.