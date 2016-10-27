Интервью А.Авакова с японскими СМИ в основном было связано с политикой, а не полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Получасовое интервью Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова записано корреспондентом японской газеты в основном было посвящено политике, а не вопросу полицейского сотрудничества. Об этом написал А.Аваков на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мое получасовое интервью, записанное корреспондентом газеты, касалось лишь частично вопросов полицейского сотрудничества, а в основном - было посвящено политике", - написал министр.
Данная тематика интервью связана с предстоящим визитом В.Путина в Токио.
Отмечается, что в материале, который выпустили японские СМИ, подчеркнули необходимость сохранения санкций против России - как со стороны Японии, так и со стороны стран G7.
"Только консолидированная позиция всего цивилизованного мира, объединенного против агрессора, с ясными требованиями и жесткими санкциями принесет результат - мир и возвращение оккупированных украинских территорий, мир в Сирии, японский контроль над северными Курилами", - отметил А.Аваков.
Напомним, что в течение четырех дней министр внутренних дел Украины Аваков будет находиться с официальным визитом в Японии. Во время визита запланированы встречи с руководством Национальной комиссии по общественной безопасности Японии, Министерства иностранных дел Японии и Главного полицейского управления Токио.