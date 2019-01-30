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Інтерпол підтвердив Україні затримання у РФ майстра спорту з кікбоксингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Українська сторона отримала офіційне підтвердження російського Інтерполу щодо затримання українського майстра спорту з кікбоксингу Вадима Оленчика у Санкт-Петербурзі. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін.

“Отримали офіційне повідомлення (щодо затримання українського майстра спорту з кікбоксингу Вадима Оленчика у Санкт-Петербурзі — ред.)”, — повідомив Єнін.

Нагадаємо, Інтерпол в Петербурзі затримав українського майстра спорту з кікбоксингу Вадима Оленчика, що знаходиться в розшуку у справі про вбивство знайомого.

За інформацією ЗМІ, затриманий є чемпіоном світу з кікбоксингу. У розшук його оголосили в 2017 році. Оленчик, за версією українського слідства, пов'язаний з убивством свого знайомого - киянина, який був задушений після відпочинку в нічному клубі.

Українські Національні Новини

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