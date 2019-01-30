Інтерпол затримав в Петербурзі майстра спорту України з кікбоксингу

"Він затриманий. У розшук був оголошений у справі про вбивство, яке розслідують на Україні", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією видання, затриманий є чемпіона світу з кікбоксингу. У розшук його оголосили в 2017 році. За даними ЗМІ, Оленчик, за версією українського слідства, пов'язаний з убивством свого знайомого - киянина, який був задушений після відпочинку в нічному клубі.



На даний момент Інтерпол чекає запиту на екстрадицію.



Як повідомляв УНН, раніше в Києві затримали громадянина Малі - передбачуваного організатора переправлення незаконних мігрантів.