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Інтерпол затримав в Петербурзі майстра спорту України з кікбоксингу

Інтерпол затримав в Петербурзі майстра спорту України з кікбоксингу

Київ • УНН

 • 14588 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Інтерпол в Петербурзі затримав українського майстра спорту з кікбоксингу Вадима Оленчика, що знаходиться в розшуку у справі про вбивство знайомого. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.

"Він затриманий. У розшук був оголошений у справі про вбивство, яке розслідують на Україні", - сказав співрозмовник агентства.
За інформацією видання, затриманий є чемпіона світу з кікбоксингу. У розшук його оголосили в 2017 році. За даними ЗМІ, Оленчик, за версією українського слідства, пов'язаний з убивством свого знайомого - киянина, який був задушений після відпочинку в нічному клубі.

На даний момент Інтерпол чекає запиту на екстрадицію.

Як повідомляв УНН, раніше в Києві затримали громадянина Малі - передбачуваного організатора переправлення незаконних мігрантів.

Українські Національні Новини

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