Интерпол задержал в Петербурге мастера спорта Украины по кикбоксингу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Интерпол в Петербурге задержал украинского мастера спорта по кикбоксингу Вадима Оленчика, находящегося в розыске по делу об убийстве знакомого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт УНН.
"Он задержан. В розыск был объявлен по делу об убийстве, которое расследуют на Украине", - сказал собеседник агентства.
По информации издания, задержанный является чемпиона мира по кикбоксингу. В розыск его объявили в 2017 году. По данным СМИ, Оленчик, по версии украинского следствия, связан с убийством своего знакомого - киевлянина, который был задушен после отдыха в ночном клубе.
На данный момент Интерпол ждет запроса на экстрадицию.
Как сообщал УНН, ранее в Киеве задержали гражданина Мали - предполагаемого организатора переправки незаконных мигрантов.