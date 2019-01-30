Интерпол задержал в Петербурге мастера спорта Украины по кикбоксингу

"Он задержан. В розыск был объявлен по делу об убийстве, которое расследуют на Украине", - сказал собеседник агентства.

По информации издания, задержанный является чемпиона мира по кикбоксингу. В розыск его объявили в 2017 году. По данным СМИ, Оленчик, по версии украинского следствия, связан с убийством своего знакомого - киевлянина, который был задушен после отдыха в ночном клубе.



На данный момент Интерпол ждет запроса на экстрадицию.



Как сообщал УНН, ранее в Киеве задержали гражданина Мали - предполагаемого организатора переправки незаконных мигрантов.