В Киеве задержан иностранец, который переправлял нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В городе Киев задержан гражданин Мали - предполагаемый организатор переправки незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Он подозревается в организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу с территории Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины, оперативники Госпогранслужбы и следователи Нацполиции провели обыски по месту жительства фигуранта дела. Во время обыска жилья обнаружено и изъяты предметы, указывающие на причастность этого лица к организации канала нелегальной миграции.
Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования. Сейчас в отношении задержанного ожидается избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в 2018 году было задержано 3270 нелегальных мигрантов.