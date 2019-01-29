У Києві затримано іноземця, який переправляв нелегалів

"Він підозрюється в організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон з території України до країн Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України, оперативники Держприкордонслужби та слідчі Нацполіції провели обшуки за місцем проживання фігуранта справи. Під час обшуку житла виявлено та вилучено предмети, які вказують на причетність цієї особи до організації каналу нелегальної міграції.

Тривають подальші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на завершення розслідування. Зараз стосовно затриманої особи очікується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в 2018 році було затримано 3270 нелегальних мігрантів.



