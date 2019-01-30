Интерпол подтвердил Украине задержание в РФ мастера спорта по кикбоксингу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинская сторона получила официальное подтверждение российского Интерпола о задержании украинского мастера спорта по кикбоксингу Вадима Оленчика в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"Получили официальное сообщение (по задержанию украинского мастера спорта по кикбоксингу Вадима Оленчика в Санкт-Петербурге - ред.)", - сообщил Енин.
Напомним, Интерпол в Петербурге задержал украинского мастера спорта по кикбоксингу Вадима Оленчика, что находится в розыске по делу об убийстве знакомого.
По информации СМИ, задержанный является чемпионом мира по кикбоксингу. В розыск его объявили в 2017 году. Оленчик, по версии украинского следствия, связанный с убийством своего знакомого - киевлянина, который был задушен после отдыха в ночном клубе.