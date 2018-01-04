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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Інститут дослідження екстремізму назвав ТОП-5 загроз безпеці українців у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Вибори президента Російської Федерації становитимуть найбільшу загрозу для України у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Українського інституту дослідження екстремізму, передає УНН.

Інститут дослідження екстремізму назвав ТОП-5 загроз безпеці українців у 2018 році

“До березня у Кремля є дві проблеми: примусити росіян прийти на дільниці та примусити проголосувати за Путіна краще, ніж у 2012 році. А швидко мобілізувати людей можна двома шляхами — або терористичною, або — військовою загрозою. Україна в обох може стати об’єктом електоральної гри. Існують ризики, що в умовному „завтра“ винними у терактах на території РФ будуть призначені українські націоналісти. Крім того, потенційно можливі і провокація загострень в Україні (від невеликих терактів до кривавих зіткнень поліції та протестантів)”, — заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.

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Друга загроза — ситуація у прикордонні Херсонщини і Криму, де Росія у найближчі 5 місяців планують побудувати паркан. За словами експерта, росіяни можуть вдатись до провокацій (наприклад штучні помилки демаркації кордону — перенесення його на декілька десятків метрів на територію України), що може призвести до локалізованого військового конфлікту. Аналогічні ризики — прикордонного конфлікту — може спровокувати нестійкість кримського мосту перед весняним льодоходом. Його руйнування “спишуть” на діяльність українських терористів. А з метою “убезпечення кримчан” росіяни можуть захопити частину Херсонської області. Офіційно це можуть назвати демілітаризацією прикордоння. Неофіційно — Росія зможе контролювати подачу дніпровської води в Крим.

Черговий етап напруження в Україні стане наслідком звіту США щодо оточення Путіна, що буде презентований у лютому. Залежно від того, хто переможе у конфлікті президент РФ — кремлівські олігархи, розвиватиметься ситуація в Україні. Якщо переможе Путін — це продовження прямої агресії у російське прикордоння. Якщо оточення — то шлях внутрішньої окупації. Перетворення України у зону перманентного внутрішнього конфлікту із чергування різних типів атак з поступовим посиленням підтримки проросійських сил населенням. Як наслідок — псевдомінування, кібератаки, політичні убивства та немасові теракти можуть стати реальністю цього року.

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Четверта загроза — це посилення влади натовпу в Україні, яка примножена переходом країни до виборчої кампанії.

П’ята загроза, на яку звертають увагу в Інституті — виборчі кампанії у наших західних сусідів. Парламентські вибори в Угорщині у квітні. Головні ризики — для угорських пам’яток на території України і для українських — на території Угорщини. У зоні ризику — громадяни України угорського походження та українці в Угорщині. Аналогічна ситуація і з Польщею, де у наступному році відбудуться місцеві вибори.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що під час виборів президента РФ на Донбасі можливі провокації.

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