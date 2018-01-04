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Институт исследования экстремизма назвал ТОП-5 угроз безопасности украинцев в 2018 году

Киев • УНН

 • 15184 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Выборы Президента Российской Федерации составят наибольшую угрозу для Украины в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института исследования экстремизма, передает УНН.

Институт исследования экстремизма назвал ТОП-5 угроз безопасности украинцев в 2018 году

"К марту у Кремля есть две проблемы: заставить россиян прийти на участки и заставить проголосовать за Путина лучше, чем в 2012 году. А быстро мобилизовать людей можно двумя путями - либо террористической или - военной угрозой. Украина в обоих может стать объектом электоральной игры. Существуют риски, в условном "завтра" виновными в терактах на территории РФ будут назначены украинские националисты. Кроме того, потенциально возможные и провокация обострений в Украине (от небольших терактов в кровавых столкновениях полиции и протестантов)", - заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

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Вторая угроза - ситуация в приграничье Херсонской области и Крыма, где Россия в ближайшие 5 месяцев планирует построить забор. По словам эксперта, россияне могут прибегнуть к провокациям (например искусственные ошибки демаркации границы - перенос ее на несколько десятков метров на территорию Украины), что может привести к локализованному военному конфликту. Аналогичные риски - пограничного конфликта - может спровоцировать неустойчивость крымского моста перед весенним ледоходом. Его разрушение "спишут" на деятельность украинских террористов. А с целью "обеспечения безопасности крымчан" русские могут захватить часть Херсонской области. Официально это могут назвать демилитаризацией приграничья. Неофициально - Россия сможет контролировать подачу днепровской воды в Крым.

Очередной этап напряжения в Украине станет следствием отчета США относительно окружения Путина, который будет презентован в феврале. В зависимости от того, кто победит в конфликте президент РФ - кремлевские олигархи, будет развиваться ситуация в Украине. Если победит Путин - это продолжение прямой агрессии в российском приграничье. Если окружение - то путь внутренней оккупации. Превращение Украины в зону перманентного внутреннего конфликта с чередованием различных типов атак с постепенным усилением поддержки пророссийских сил населением. Как следствие - псевдоминирования, кибератаки, политические убийства и немассовые теракты могут стать реальностью в этом году.

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Четвертая угроза - это усиление власти толпы в Украине, приумноженное переходом страны к избирательной кампании.

Пятая угроза, на которую обращают внимание в Институте - избирательные кампании у наших западных соседей. Парламентские выборы в Венгрии в апреле. Главные риски - для венгерских памятников на территории Украины и для украинских - на территории Венгрии. В зоне риска - граждане Украины венгерского происхождения и украинцы в Венгрии. Аналогичная ситуация и с Польшей, где в следующем году пройдут местные выборы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время выборов президента РФ на Донбассе возможны провокации.

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