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Instagram почав тестувати власний месенджер

Київ • УНН

 • 12385 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Instagram почав тестувати окремий месенджер, який отримав назву Direct. Про це пише The Verge, інформує УНН.

Як наголошується, додаток поки в тестовому режимі доступно для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччини, Чилі та Уругваї.

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У компанії уточнили, що ніяких конкретних дат глобального запуску мессенджера ще немає.

Нагадаємо, Павло Дуров у своєму Telegram-каналі анонсував ряд нових функцій у популярному месенджері Telegram. Зокрема розширюється панель мов, які месенджер встановлює автоматично, серед них і українська.

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