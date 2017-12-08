Instagram начал тестировать собственный мессенджер

Как отмечается, приложение пока в тестовом режиме доступно для пользователей iOS и Android в шести странах - Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае.

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В компании уточнили, что никаких конкретных дат глобального запуска мессенджера еще нет.

Напомним, Павел Дуров в своем Telegram-канале анонсировал ряд новых функций в популярном мессенджере Telegram. В частности расширяется панель языков, мессенджер устанавливает автоматически, в том числе и украинский.