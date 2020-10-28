Іноземні ЗМІ розповіли, як Уруський продавав туркам вкрадені у китайців акції "Мотор Січ"

Як повідомляє видання Times Of Middle East, український віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в серпні поточного року пропонував представникам турецької сторони купити 50% акцій компанії "Мотор Січ" для реалізації україно-турецького співробітництва в сфері авіаційного двигунобудування, пишуть вести .

Скрін-копія публікації, де закордонні медіа наводять дані про спробу Олега Уруського продати вкрадені України у інвесторів з КНР акції "Мотор Січ"

"Партнерство між двома країнами переросло в альянс в області найважливіших прикладних наук в області захисту, включаючи продаж пари чвертей акцій українського виробника двигунів" Мотор Січ "турецьким компаніям разом з фразами, що стосуються переходу ноу-хау", - розповіли журналісти про подробиці дивних пропозицій, які робив Олег Уруський в Туреччині.

Скандальна деталь цієї пропозиції полягає в тому, що контрольний пакет акцій (понад 50%) єдиного українського серійного виробника авіаційних двигунів компанії "Мотор Січ" належить групі китайських інвесторів. Це означає, що український віце-прем'єр або навмисне вводить в оману турецьку сторону, або Україна шукає спосіб завершити схему протизаконною експропріації українського активу групи китайських інвесторів, в який вони вклали близько мільярда доларів.

Будь-який з цих сценаріїв загрожує перерости в гучний міжнародний скандал. Пікантності ситуації додає також той факт, що, як повідомляє Times Of Middle East, українська сторона обіцяла Анкарі передачу технологій в оборонній сфері та в сфері авіаційного двигунобудування. Раніше, коли інвестори з КНР в 2016 році придбали контрольний пакет акцій "Мотор Січ" у її екс-власника В'ячеслава Богуслаєва, СБУ ініціювала їх арешт, а однією з причин були названі як раз ризики трансферу технологій.

"Український віце-прем'єр Олег Уруський повторює шлях свого попередника Степана Кубіва", - прокоментував з'явилися в зарубіжних ЗМІ дані політолог Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. "У 2017 році Кубів також публічно робив офіційні заяви на церемонії офіційного відкриття представництва" Мотор Січ "в Китаї про всебічну підтримку і розвиток спільних проектів. А буквально незабаром після покупки акцій інвесторами з КНР акції компанії були арештовані української СБУ. Ситуація Уруського через три роки після ганьби Кубіва ще гірше: зараз віце-прем'єр навмисне обманює турецьку сторону. Адже контрольний пакет "Мотор Січ" належить інвесторам з КНР. Якщо ж Україна завершить цей державний рейд по захопленню "Мотор Січ", наша країна осоромиться двічі - державний діяч пропонує туркам купити спірне крадене підприємство. А самому УРУСЬКИЙ загрожує кримінальне переслідування, адже його заяви і дії - не що інше, як зловживання і протизаконне розпорядження чужим майном ", - змалював перспективи експерт.

Як відомо, 4 вересня 2020 року китайська інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському Міністерству юстиції Notice of Investment Dispute - документ про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. В разі, якщо спірна ситуація не буде врегульована в процесі переговорів в рамках спеціальної комісії за участю всіх зацікавлених сторін. Китайські інвестори розцінюють дії України як протизаконну експропріацію інвестицій, що є порушенням україно-китайського міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.

"Запросити до співпраці, забрати гроші і заблокувати інвестиційний актив - це такий новий спосіб української влади залучати інвестиції!" - іронізує Вадим Карасьов з приводу подібних махінацій українських політиків різних поколінь.

В цілому експерти знаходять в україно-турецьких домовленостях про співпрацю в авіації і оборонці безліч очевидних нестиковок, які в перспективі стануть проблемою для нашої країни через гучні міжнародних скандалів.

Так, раніше експерти заявили, що вважають дивним поява в Анкарі на переговорах про військово-технічне співробітництво В'ячеслава Богуслаєва. Через чотири роки після продажу своїх акцій ВАТ "Мотор Січ" групі китайських інвесторів він не має відношення до компанії, хоча чомусь намагається себе з нею асоціювати, а офіційні представники України не звертають уваги на той факт, що до україно-турецьким контрактами в оборонній сфері буде причетний самозванець - " лижний інструктор " Богуслаєв.

Експерти нагадують, що війська Туреччини беруть участь в декількох військових конфліктах. І ненадійні партнери, що створюють ризики зриву поставок, поставлять під питання обороноздатність Туреччини і геополітичні амбіції її президента Ердогана.

Домовленості, гарантії і контракти в оборонці і в сфері авіаційного двигунобудування між Києвом і Анкарою можуть опинитися просто пустими, адже такі угоди в сфері виробничої кооперації і поставок повинні узгодити легітимні органи управління "Мотор Січ", яких сьогодні просто немає. Таким чином, Київ навмисно або через незнання підписує з турками фейковий контракти, які свідомо не будуть виконані.