Поставкой авиационных украинских двигателей в Турцию будет заниматься "лыжный инструктор" - эксперт

"Президента Зеленского откровенно подставляют: он дает личные гарантии сотрудничества президенту Турции, которых не сможет выполнить. Технологии и патенты в сфере авиационного двигателестроения принадлежат государственному конструкторскому бюро "Ивченко-Прогресс", но КБ не располагает производственными мощностями. Производством на основе его технологических решений и патентов в Украине занимается лишь ОАО "Мотор Сич". А турки должны бы знать, какие риски они принимают, доверяясь гарантиям президента Зеленского: из-за блокирования арестами акций ОАО "Мотор Сич", компания на протяжении многих лет не проводит собрания акционеров, что означает полное отсутствие легитимных органов управления — истекли отведенные законом и уставом сроки полномочий совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии... Соответственно, непонятен и статус экс-владельца завода Вячеслава Богуслаева: он уже более четырех лет не является акционером компании, и не имеет полномочий, сохраняя номинальный статус "президент" и "генеральный конструктор" лишь благодаря недоразумению с арестом акций и невозможностью созвать собрание акционеров. Это значит, что Украина и ее Президент сознательно или по неведению подсовывают Эрдогану "лыжного инструктора" и проблемное предприятие со спорной собственностью", — раскрыл проблемные детали Охрименко.

Состав делегации свидетельствует о том, что Украина и Турция находятся на пороге заключения контрактов на сотни миллионов долларов. Речь идет о поставках двигателей для новых военных беспилотников производства Турции, которые находятся на финальной стадии испытаний с двигателями КБ "Ивченко-Прогресс". Помимо этого, Украина заявляет о намерении принять участие в ряде других перспективных проектов Анкары в сфере вооружений, в том числе, в производстве крылатых ракет и военно-транспортного самолета Ан-178.

"Ивченко-Прогресс" — это в первую очередь конструкторское бюро, и его собственных производственных мощностей хватает лишь для производства опытных партий двигателей. В то время как серийным производством в Украине занимается только одна компания — "Мотор Сич", принадлежавшая до 2016 года Вячеславу Богуслаеву, а сейчас контрольный пакет ее акций находится в собственности группы инвесторов из КНР.

"В Стамбул летали руководители ведущих предприятий военно-промышленного комплекса Украины — Игорь Кравченко от ГП "Ивченко-Прогресс", и Виктор Попов от ПАО "ФЭД". Их участие понятно. Но что там делал экс-владелец "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев — большой вопрос. Сегодня его официальный статус в этих визитах — самозванец и "лыжный инструктор". То ли он "купил" себе место в делегации каким-то коррупционным путем, то ли попросту разводит дилетантов из молодой Зе-команды в Офисе Президента?", — задается вопросами эксперт.

Александр Охрименко отметил, что все договоренности, гарантии и контракты в сфере авиационного двигателестроения между Киевом и Анкарой могут оказаться просто пустышками, ведь такие соглашения в сфере производственной кооперации и поставок должны согласовать легитимные органы управления "Мотор Сич", которых сегодня просто нет. Таким образом, Киев умышленно или по незнанию подписывает с турками фейковые контракты, которые заведомо не будут выполнены. Эксперт добавил, что и Турция, как страна принимающая участие в трех вооруженных конфликтах, несет большие риски: вероятный срыв поставок важнейших комплектующих для ее авиации подрывает военную мощь страны и ее обороноспособность.

"Соглашения такого рода должны исключать подобные риски, поскольку они прямо влияют на обороноспособность Турции. Кто подставляет ее президента Эрдогана, подсовывая ему украинских "лыжного инструктора" и украденное у китайцев предприятие? Турецкая авиация в один день окажется без двигателей, сервиса и комплектующих", — размышляет Охрименко, и напоминает, что китайские бизнесмены, пытаясь вернуть контроль над заблокированным предприятием, в которое они инвестировали около миллиарда долларов, могут обратиться в международный арбитраж: "у "Мотор Сич" уже не только сомнительная репутация, но и сомнительное будущее. Если Украина не урегулирует с инвесторами из КНР конфликт из-за рейдерского захвата завода на государственном уровне, будущий международный арбитраж по взысканию убытков с Украины может стать основанием для блокирования деятельности "Мотор Сич". Неужели турецкая сторона не осознает этих рисков или не знает о них?", — выразил удивление эксперт.

Как известно, в 2016 году владелец и бессменный руководитель ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продал китайским инвесторам свои акции компании. Впоследствии по инициативе Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело, в рамках которого на акции компании наложено уже четыре ареста, последний из которых — в 2020 году по инициативе Генпрокуратуры. Блокирование акций позволяет экс-владельцу через подконтрольный бессменный менеджмент и далее контролировать ОАО "Мотор Сич". Все другие акционеры компании лишены возможности осуществлять управление предприятием, поскольку аресты акций запрещают выдавать их реестры для созыва высшего органа управления — собрания акционеров.

Такая тупиковая ситуация привела к экономическому упадку предприятия, увольнению тысяч сотрудников, невозможности осуществлять нормальную производственную деятельность. В это время против подконтрольных бывшему акционеру Вячеславу Богуслаеву действующих руководителей завода возбуждены и расследуются уголовные дела за хищения на сотни миллионов.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" 4 сентября 2020 года направили украинскому Министерству юстиции Notice of Investment Dispute - документ о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов в случае, если спорная ситуация не будет урегулирована в процессе переговоров в рамках специальной комиссии с участием всех заинтересованных сторон.

Китайские инвесторы расценивают действия Украины как противозаконную экспроприацию инвестиций, что является нарушением украино-китайского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.