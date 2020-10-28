Зарубежные СМИ рассказали, как Уруский продавал туркам украденные у китайцев акции "Мотор Сич"

Как сообщает издание Times Of Middle East, украинский вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в августе текущего года предлагал представителям турецкой стороны купить 50% акций компании "Мотор Сич" для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения, пишут Вести.

Скрин-копия публикации, где зарубежные медиа приводят данные о попытке Олега Уруского продать украденные Украиной у инвесторов из КНР акции "Мотор Сич"

"Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким компаниям вместе с фразами, касающимися перехода ноу-хау", - рассказали журналисты о подробностях странных предложений, которые делал Олег Уруский в Турции.

Скандальная деталь этого предложения состоит в том, что контрольный пакет акций (свыше 50%) единственного украинского серийного производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" принадлежит группе китайских инвесторов. Это означает, что украинский вице-премьер либо умышленно вводит в заблуждение турецкую сторону, либо Украина ищет способ завершить схему противозаконной экспроприации украинского актива группы китайских инвесторов, в который они вложили около миллиарда долларов.

Любой из этих сценариев грозит перерасти в громкий международный скандал. Пикантности ситуации придает также тот факт, что, как сообщает Times Of Middle East, украинская сторона обещала Анкаре передачу технологий в оборонной сфере и в сфере авиационного двигателестроения. Ранее, когда инвесторы из КНР в 2016 году приобрели контрольный пакет акций "Мотор Сич" у ее экс-владельца Вячеслава Богуслаева, СБУ инициировала их арест, а одной из причин были названы как раз риски трансфера технологий.

"Украинский вице-премьер Олег Уруский повторяет путь своего предшественника Степана Кубива", - прокомментировал появившиеся в зарубежных СМИ данные политолог Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий. "В 2017 году Кубив также публично делал официальные заявления на церемонии официального открытия представительства "Мотор Сич" в Китае о всесторонней поддержке и развитии совместных проектов. А буквально вскоре после покупки акций инвесторами из КНР акции компании были арестованы украинской СБУ. Ситуация Уруского через три года после позора Кубива еще хуже: сейчас вице-премьер умышленно обманывает турецкую сторону. Ведь контрольный пакет "Мотор Сич" принадлежит инвесторам из КНР. Если же Украина завершит этот государственный рейд по захвату "Мотор Сич", наша страна опозорится дважды - государственный деятель предлагает туркам купить спорное краденое предприятие. А самому Урускому грозит уголовное преследование, ведь его заявления и действия - не что иное, как злоупотребление и противозаконное распоряжение чужим имуществом", - обрисовал перспективы эксперт.

Как известно, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому Министерству юстиции Notice of Investment Dispute - документ о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. в случае, если спорная ситуация не будет урегулирована в процессе переговоров в рамках специальной комиссии при участии всех заинтересованных сторон. Китайские инвесторы расценивают действия Украины как противозаконную экспроприацию инвестиций, что является нарушением украино-китайского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Пригласить к сотрудничеству, забрать деньги и заблокировать инвестиционный актив - это такой новый способ украинской власти привлекать инвестиции!" - иронизирует Вадим Карасев по поводу схожих махинаций украинских политиков разных поколений.

В целом эксперты находят в украино-турецких договоренностях о сотрудничестве в авиации и оборонке множество очевидных нестыковок, которые в перспективе станут проблемой для нашей страны из-за громких международных скандалов.

Так, ранее эксперты заявили, что считают странным появление в Анкаре на переговорах о военно-техническом сотрудничестве Вячеслава Богуслаева. Через четыре года после продажи своих акций ОАО "Мотор Сич" группе китайских инвесторов он не имеет отношения к компании, хотя почему-то пытается себя с ней ассоциировать, а официальные представители Украины не обращают внимания на тот факт, что к украино-турецким контрактам в оборонной сфере будет причастен самозванец - "лыжный инструктор" Богуслаев.

Эксперты напоминают, что войска Турции участвуют в нескольких военных конфликтах. И ненадежные партнеры, создающие риски срыва поставок, поставят под вопрос обороноспособность Турции и геополитические амбиции ее президента Эрдогана.

Договоренности, гарантии и контракты в оборонке и в сфере авиационного двигателестроения между Киевом и Анкарой могут оказаться просто пустышками, ведь такие соглашения в сфере производственной кооперации и поставок должны согласовать легитимные органы управления "Мотор Сич", которых сегодня просто нет. Таким образом, Киев умышленно или по незнанию подписывает с турками фейковые контракты, которые заведомо не будут выполнены.