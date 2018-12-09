Іноземець намагався вивезти з України авіаційні прилади
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Громадянин Польщі намагався провезти через державний кордон України комплектуючі до літаків. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.
"Учора в пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, під час огляду легковика "Фольксваген" прикордонники Мостиського загону спільно зі працівниками ДФС виявили не задекларовані предмети. Серед особистих речей водій, 52-річний громадянин Польщі, віз по смузі руху "зелений коридор" товари подвійного призначення, які використовуються як комплектуючі до літаків", - повідомили в прес-службі.
Як додали у відомстві, автомобіль разом з вантажем був вилучений і переданий компетентним правоохоронним органам.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Славутич", розташованому у Чернігівській області, у легковому автомобілі прикордонники знайшли вибуховий пристрій.
У пункті пропуску "Градениці", в Одеській області, прикордонники знайшли в автомобілі громадянина Молдови радіоактивні акваланги.