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Іноземець намагався вивезти з України авіаційні прилади

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Громадянин Польщі намагався провезти через державний кордон України комплектуючі до літаків. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.

Іноземець намагався вивезти з України авіаційні прилади

"Учора в пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, під час огляду легковика "Фольксваген" прикордонники Мостиського загону спільно зі працівниками ДФС виявили не задекларовані предмети. Серед особистих речей водій, 52-річний громадянин Польщі, віз по смузі руху "зелений коридор" товари подвійного призначення, які використовуються як комплектуючі до літаків", - повідомили в прес-службі.

Як додали у відомстві, автомобіль разом з вантажем був вилучений і переданий компетентним правоохоронним органам.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Славутич", розташованому у Чернігівській області, у легковому автомобілі прикордонники знайшли вибуховий пристрій.

У пункті пропуску "Градениці", в Одеській області, прикордонники знайшли в автомобілі громадянина Молдови радіоактивні акваланги.

Українські Національні Новини

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