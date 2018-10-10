Українець намагався провезти через кордон вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У пункті пропуску "Славутич", розташованому у Чернігівській області, у легковому автомобілі прикордонники знайшли вибуховий пристрій. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.
Так, вчора у пункті пропуску "Славутич" на автомобіль литовської реєстрації спрацював службовий собака, який натренований на пошук зброї.
"Враховуючи реакцію прикордонного пса, прикордонники Чернігівського загону ініціювали переогляд легковика "Фольцваген", яким їхав наш 28-річний співвітчизник. Як результат, у ніші для рукавичок військовослужбовці виявили вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомили Нацполіції. Поліцейські вилучили небезпечний предмет.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Краківець", прикордонники виявили 3 старовинні шаблі, 4 багнет-ножі та військовий шолом.