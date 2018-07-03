Прикордонники вилучили зброю та військову амуніцію часів Першої світової

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КИЇВ. 3 липня. УНН. На кордоні з Польщею у пункті пропуску “Краківець” під час спільного прикордонно-митного оформлення подорожніх було виявлено 3 старовинні шаблі, 4 багнет-ножі та військовий шолом. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“4 багнети, 3 шаблі та військовий шолом перевозив по смузі руху „зелений коридор“ поміж пакунків з особистими речами у своєму мікроавтобусі „Мерседес“ 29-річний мешканець Чернівецької області”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у вівторок вранці, 3 липня, у пункті пропуску “Краківець” під час огляду автомобілів, якими подорожні слідували на в’їзд в Україну, прикордонники разом з працівниками ДФС виявили декілька одиниць холодної зброї.

По факту виявлення не задекларованих предметів, які, крім іншого, можуть мати і культурну цінність, правоохоронці проінформували співробітників Національної поліції.

В подальшому зброя була вилучена представниками оперативно-слідчої групи для проведення експертизи та надання правової оцінки.

Як повідомляв УНН, напередодні прикордонники вилучили у контрабандиста рідкісний кортик і гроші 1917-1922 років.

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