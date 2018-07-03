Пограничники изъяли оружие и военную амуницию времен Первой мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На границе с Польшей в пункте пропуска “Краковец” во время совместного погранично-таможенного оформления проезжающих авто были обнаружены 3 старинные сабли, 4 штык-ножа и военный шлем. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“4 штыка, 3 сабли и военный шлем перевозил в полосе движения ”зеленый коридор“ между пакетов с личными вещами в своем микроавтобусе ”Мерседес“ 29-летний житель Черновицкой области”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, во вторник утром, 3 июля, в пункте пропуска “Краковец” во время осмотра автомобилей, которыми путешественники следовали на въезд в Украину, пограничники вместе с сотрудниками ГФС обнаружили несколько единиц холодного оружия.
По факту обнаружения незадекларированных предметов, которые, помимо прочего, могут иметь и культурную ценность, правоохранители проинформировали сотрудников Национальной полиции.
В дальнейшем оружие было изъято представителями оперативно-следственной группы для проведения экспертизы и предоставления правовой оценки.
Как сообщал УНН, накануне пограничники изъяли у контрабандиста редкий кортик и деньги 1917-1922 годов.