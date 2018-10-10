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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Украинец пытался провезти через границу взрывное устройство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В пункте пропуска "Славутич", расположенном в Черниговской области, в легковом автомобиле пограничники обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Так, вчера в пункте пропуска "Славутич" на автомобиль литовской регистрации сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия.

"Учитывая реакцию пограничного пса, пограничники Черниговского отряда инициировали переосвидетельствование легковушки "Фольксваген", на котором ехал наш 28-летний соотечественник. Как результат, в нише для перчаток военнослужащие обнаружили взрывное устройство", – говорится в сообщении.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения сообщили Нацполиции. Полицейские изъяли опасный предмет.

Напомним, на границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили 3 старинные сабли, 4 штык-ножи и военный шлем.

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