Через кордон на Одещині намагалися провезти радіоактивні акваланги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У пункті пропуску "Градениці", в Одеській області, прикордонники знайшли в автомобілі громадянина Молдови радіоактивні акваланги. Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Учора прикордонники Білгород-Дністровського загону в автомобілі громадянина Молдови виявили акваланги, радіаційний фон яких перевищував допустимі норми у 25 разів", - йдеться в повідомленні.
Так, 68-річний чоловік повертався додому, в Молдову, через пункт пропуску "Градениці", який розташований у Біляївському районі.
"Під час заїзду на територію пункту пропуску на автівку чоловіка Toyota молдовської реєстрації спрацювала стаціонарна система радіаційного контролю "Янтар". Прикордонники зафіксували перевищення радіаційного фону у 25 разів. Під час більш детального огляду автомобіля за допомогою універсального радіометру - спектрометру, виявилося, що такий підвищений радіаційний фон випромінюють акваланги, які молдованин перевозив у багажному відділенні. Як сповістив сам громадянин, він навіть і не підозрював про небезпечність апаратів", - зазначили у ДПСУ.
Прикордонники взяли автомобіль під контроль і відвели його на небезпечну відстань від подорожувальників і службових приміщень. За цим фактом повідомили представників Нацполіції, ДСНС та органи місцевого самоврядування. Нині продовжуються заходи зі встановлення усіх обставин перевезення предметів.
Нагадаємо, на ділянці відділу "Солотвино" прикордонники затримали контрабандистів-водолазів.