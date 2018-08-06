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Через границу в Одесской области пытались провезти радиоактивные акваланги

Через границу в Одесской области пытались провезти радиоактивные акваланги

Киев  •  УНН

 • 11025 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В пункте пропуска "Граденицы", в Одесской области, пограничники нашли в автомобиле гражданина Молдовы радиоактивные акваланги. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в автомобиле гражданина Молдовы обнаружили акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 раз", - говорится в сообщении.

Так, 68-летний мужчина возвращался домой, в Молдову, через пункт пропуска "Граденицы", который расположен в Беляевском районе.

"Во время заезда на территорию пункта пропуска на машину мужчины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз. Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра - спектрометра, оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги, которые молдаванин перевозил в багажном отделении. Как сообщил сам гражданин, он даже и не подозревал об опасности аппаратов", - отметили в ГПСУ.

Пограничники взяли автомобиль под контроль и отвели его на опасное расстояние от путешественников и служебных помещений. По данному факту сообщили представителям Нацполиции, ГСЧС и органы местного самоуправления. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств перевозки предметов.

Напомним, на участке отдела "Солотвино" пограничники задержали контрабандистов-водолазов.

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