Через границу в Одесской области пытались провезти радиоактивные акваланги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В пункте пропуска "Граденицы", в Одесской области, пограничники нашли в автомобиле гражданина Молдовы радиоактивные акваланги. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в автомобиле гражданина Молдовы обнаружили акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 раз", - говорится в сообщении.
Так, 68-летний мужчина возвращался домой, в Молдову, через пункт пропуска "Граденицы", который расположен в Беляевском районе.
"Во время заезда на территорию пункта пропуска на машину мужчины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз. Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра - спектрометра, оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги, которые молдаванин перевозил в багажном отделении. Как сообщил сам гражданин, он даже и не подозревал об опасности аппаратов", - отметили в ГПСУ.
Пограничники взяли автомобиль под контроль и отвели его на опасное расстояние от путешественников и служебных помещений. По данному факту сообщили представителям Нацполиции, ГСЧС и органы местного самоуправления. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств перевозки предметов.
Напомним, на участке отдела "Солотвино" пограничники задержали контрабандистов-водолазов.