Иностранец пытался вывезти из Украины авиационные приборы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Гражданин Польши пытался провезти через государственную границу Украины комплектующие к самолетам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Вчера в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, при осмотре легковушки "Фольксваген" пограничники Мостиского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили незадекларированные предметы. Среди личных вещей водитель, 52-летний гражданин Польши, вез по полосе движения "зеленый коридор" товары двойного назначения, которые используются как комплектующие к самолетам", - сообщили в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, автомобиль вместе с грузом был изъят и передан компетентным правоохранительным органам.
Напомним, в пункте пропуска "Славутич", расположенном в Черниговской области, в легковом автомобиле пограничники обнаружили взрывное устройство.
В пункте пропуска "Граденицы", в Одесской области пограничники нашли в автомобиле гражданина Молдовы радиоактивные акваланги.