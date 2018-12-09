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Иностранец пытался вывезти из Украины авиационные приборы

Киев • УНН

 • 10636 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Гражданин Польши пытался провезти через государственную границу Украины комплектующие к самолетам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.

Иностранец пытался вывезти из Украины авиационные приборы

"Вчера в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, при осмотре легковушки "Фольксваген" пограничники Мостиского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили незадекларированные предметы. Среди личных вещей водитель, 52-летний гражданин Польши, вез по полосе движения "зеленый коридор" товары двойного назначения, которые используются как комплектующие к самолетам", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, автомобиль вместе с грузом был изъят и передан компетентным правоохранительным органам.

Напомним, в пункте пропуска "Славутич", расположенном в Черниговской области, в легковом автомобиле пограничники обнаружили взрывное устройство.

В пункте пропуска "Граденицы", в Одесской области пограничники нашли в автомобиле гражданина Молдовы радиоактивные акваланги.

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