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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ініціатива Grain From Ukraine акумулювала вже понад 180 мільйонів доларів

Ініціатива Grain From Ukraine акумулювала вже понад 180 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 956041 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обсяг акумульованих коштів для ініціативи Grain from Ukraine зростає і вже – понад 180 мільйонів доларів, передає УНН.

Цитата

"Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою. Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН. Я дякую всім, хто бере участь!", - сказав він.

Зеленський також подякував тим, хто допомагає Україні реалізовувати нашу формулу миру.

"Впевнений, її можна реалізувати повністю – усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки", - додав президент.

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