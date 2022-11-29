Ініціатива Grain From Ukraine акумулювала вже понад 180 мільйонів доларів

Цитата

"Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою. Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН. Я дякую всім, хто бере участь!", - сказав він.

Зеленський також подякував тим, хто допомагає Україні реалізовувати нашу формулу миру.

"Впевнений, її можна реалізувати повністю – усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки", - додав президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський поговорив з амбасадорами UNITED24