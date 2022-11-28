Зеленський поговорив з амбасадорами UNITED24

Цитата

"Зустрівся з амбасадорами нашої фандрейзингової платформи UNITED24. Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі – вони були в Києві, а відеозв’язком долучилися Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер. Головне питання – проходження цієї зими, допомога Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням. Детальні новини – вже завтра (29 листопада - ред.), але зазначу: зробимо все, щоб Україна отримала максимум можливої допомоги світу", - сказав він.

Довідка

UNITED24 (укр. Об'єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.

Нагадаємо

Український боксер, володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором UNITED24.