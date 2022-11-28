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Зеленский побеседовал с амбассадорами UNITED24

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что встретился с амбассадорами фандрейзинговой платформы UNITED24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли – были в Киеве, а видеосвязью присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер, пишет УНН.

Цитата

"Встретился с амбассадорами нашей фандрейзинговой платформы UNITED24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли – они были в Киеве, а видеосвязью присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер. Главный вопрос - прохождение этой зимы, помощь Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием. Подробные новости - уже завтра (29 ноября - ред.), но отмечу: сделаем все, чтобы Украина получила максимум возможной помощи мира", - сказал он.

Справка

UNITED24 (укр. Об'єднані24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.

Напомним

Украинский боксер, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором UNITED24.

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