Инициатива Grain From Ukraine аккумулировала уже более 180 миллионов долларов

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"Это уже одна из исторически крупнейших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше. О финансовом, техническом или логистическом вкладе в инициативу Grain From Ukraine уже заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Европейский Союз – очень важное участие. Плюс Республика Корея. Япония – с первых дней. А еще – НАТО и, конечно, ООН. Я благодарю всех, кто участвует!", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил тех, кто помогает Украине реализовывать нашу формулу мира.

"Уверен, ее можно реализовать полностью – все пункты так же, как и пункт по продовольственной безопасности", - добавил президент.

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