Інформація про замінування суду у Львові не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Повідомлення про замінування будівлі Господарського суду у Львові виявилося неправдивим. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежили приміщення суду та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
З приміщення Господарського суду було евакуйовано 150 працівників та 4 відвідувачів.
Нагадаємо, повідомлення про замінування приміщення суду, розташованого по вулиці Личаківській, 128 у Львові, до поліції надійшло сьогодні, 9 листопада, о 9.05. На оперативну лінію 102 телефонував анонім.