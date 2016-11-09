Информация о заминировании суда во Львове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сообщение о заминировании здания Хозяйственного суда во Львове оказалось ложным. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Правоохранители обследовали здание суда и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Из помещения Хозяйственного суда были эвакуированы 150 человек и 4 посетителя.
Напомним, сообщение о заминировании здания суда, расположенного по улице Лычаковской, 128 во Львове, в полицию поступило сегодня, 9 ноября, в 9.05. На оперативную линию 102 позвонил аноним.