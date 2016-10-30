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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24778 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 51230 перегляди

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Інформація про замінування Куликового поля в Одесі не підтвердилася

Інформація про замінування Куликового поля в Одесі не підтвердилася

Київ • УНН

 • 7605 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Інформація про замінування Куликового поля в Одесі не підтвердилася. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП в Одеській області.

У поліції зазначили, що “мінуванню” передували сутички між представниками “Правого сектору” та проросійськими активістами. Під час конфлікту правоохоронці затримали одного з учасників мітингу.

Після сутичок до поліції надійшов анонімний дзвінок про замінування Куликового поля.

Українські Національні Новини

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