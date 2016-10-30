Информация о заминировании Куликова поля в Одессе не подтвердилась
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 октября. УНН. Информация о заминировании Куликова поля в Одессе не подтвердилась. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ГУНП в Одесской области.
В полиции отметили, что "минированию" предшествовали столкновения между представителями "Правого сектора" и пророссийскими активистами. Во время конфликта правоохранители задержали одного из участников митинга.
После столкновений в полицию поступил анонимный звонок о заминировании Куликова поля.