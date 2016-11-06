Інформація про замінування двох об'єктів в Харкові не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Інформація про замінування двох об'єктів в Харкові виявилося неправдивим, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Вибухових речовин правоохоронці не виявили. Під час перевірки евакуювали 1500 громадян і оглянули понад 100 тисяч кв. метрів території", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 6 листопада в 13-55 в Холодногорский відділ поліції надійшло повідомлення про нібито закладену вибухівку на Центральному ринку і Південному вокзалі.