Информация о заминировании двух объектов в Харькове не подтвердилась

"Взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили. Во время проверки эвакуировали 1500 граждан и осмотрели более 100 тыс. кв. метров территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 ноября в 13:55 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о якобы заложенной взрывчатке на Центральном рынке и Южном вокзале.