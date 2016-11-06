Информация о заминировании двух объектов в Харькове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Информация о заминировании двух объектов в Харькове оказалась неправдивой, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили. Во время проверки эвакуировали 1500 граждан и осмотрели более 100 тыс. кв. метров территории", - говорится в сообщении.
Напомним, что 6 ноября в 13:55 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о якобы заложенной взрывчатке на Центральном рынке и Южном вокзале.