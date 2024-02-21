Інформатор ФБР, який звинувачував Байденів, заявив про причетність до справи російської розвідки - ЗМІ
Київ • УНН
Інформатор ФБР, звинувачений у наданні неправдивої інформації про Байденів, згідно з судовими документами, був звинувачений у зв'язках з російською розвідкою.
Конфіденційний інформатор ФБР, якого тепер звинувачують у наданні неправдивої інформації про президента Байдена і його сина Хантера Байдена, має причетність до російської розвідки. Як пише Axios, про це йдеться в матеріалах справи, передає УНН.
Деталі
У судових документах йдеться, що громадянин США та Ізраїлю Олександр Смирнов, показання якого були додані до справи проти Хантера Байдена, визнав, що "офіційні особи, пов'язані з російською розвідкою", були причетні до передачі історії про Хантера Байдена.
Спеціальний представник Девід Вайс звинуватив Смирнова у кримінальному злочині за неправдиві свідчення і перешкоджання правосуддю за надання неправдивої інформації про президента Байдена і Хантера Байдена. Якщо суд погодиться з прокуратурою, Смирнову загрожують до 25 років ув’язнення.
Прокурори також стверджували, що Смирнов розповів куратору з ФБР, що російська розвідувальна служба перехопила кілька телефонних дзвінків, зроблених у готелі "відомими американськими особами, яких російський уряд може використати як "компромат" на виборах 2024 року". Стверджується, що Смирнов "поширював неправдиві дані, які можуть вплинути на вибори в США, після зустрічі з представниками російської розвідки в листопаді".
Прокуратура наполягала на триманні Смирнова під вартою. Але його адвокати довели, що він може здати паспорти та бути підданим електронному моніторингу.
Нагадаємо
Смирнову було пред'явлено звинувачення федеральним великим журі Центрального округу Каліфорнії після його арешту 15 лютого в міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі, штат Невада.
Прокурори стверджували, що в червні 2020 року Смирнов неправдиво повідомив агентам ФБР, що посадові особи української енергетичної компанії Burisma заплатили Байденам по 5 мільйонів доларів у 2015 або 2016 роках.
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