Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ
Киев • УНН
Информатор ФБР, обвиненный в предоставлении ложной информации о Байденах, согласно судебным документам, был обвинен в связях с российской разведкой.
Конфиденциальный информатор ФБР, которого теперь обвиняют в предоставлении ложной информации о президенте Байдене и его сыне Хантере Байдене, имеет причастность к российской разведке. Как пишет Axios, об этом говорится в материалах дела, передает УНН.
Детали
В судебных документах говорится, что гражданин США и Израиля Александр Смирнов, показания которого были приложены к делу против Хантера Байдена, признал, что "официальные лица, связанные с российской разведкой", были причастны к передаче истории о Хантере Байдене.
Специальный представитель Дэвид Вайс обвинил Смирнова в уголовном преступлении за ложные показания и препятствование правосудию за предоставление ложной информации о президенте Байдене и Хантере Байдене. Если суд согласится с прокуратурой, Смирнову грозит до 25 лет заключения.
Прокуроры также утверждали, что Смирнов рассказал куратору из ФБР, что российская разведывательная служба перехватила несколько телефонных звонков, сделанных в отеле "известными американскими лицами, которых российское правительство может использовать как "компромат" на выборах 2024 года". Утверждается, что Смирнов "распространял ложные данные, которые могут повлиять на выборы в США, после встречи с представителями российской разведки в ноябре".
Прокуратура настаивала на содержании Смирнова под стражей. Но его адвокаты доказали, что он может сдать паспорта и быть подвергнутым электронному мониторингу.
Напомним
Смирнову было предъявлено обвинение федеральным большим жюри Центрального округа Калифорнии после его ареста 15 февраля в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе, штат Невада.
Прокуроры утверждали, что в июне 2020 года Смирнов ложно сообщил агентам ФБР, что должностные лица украинской энергетической компании Burisma заплатили Байденам по 5 миллионов долларов в 2015 или 2016 годах.
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Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ
Информатор ФБР, обвиненный в предоставлении ложной информации о Байденах, согласно судебным документам, был обвинен в связях с российской разведкой.
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