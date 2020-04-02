Інфікований коронавірусом мер Монастириська повідомив про паніку в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Монастириську, що на Тернопільщині, ситуація ускладнюється через паніку щодо COVID-19. Про це повідомив у Facebook мер Монастириська Андрій Старух, який раніше отримав позитивний результат тесту на коронавірус, передає УНН.
“Звертаюся до обласної та центральної влади, до контролюючих та правоохоронних органів. Ситуація в Монастириськах ускладняється не лише інфекцією COVID-19, а панічною реакцією на неї”, - повідомив міський голова.
З його слів, незважаючи на дозвіл працювати автозаправкам, у місті закрилася єдина газова заправка.
"Жителі громади мені передали фото зачиненого підприємства. Також повідомили, що заправочні пістолети та шланги від’єднанні, їх забрали, а газ з ємкості викачали. Де мають заправитися автомобілі? Яким чином забезпечувати життєдіяльність? Як привезти ліки, засоби захисту, продукти харчування? Прошу вжити відповідних заходів", - наголосив Старух.
Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко провів телефонну розмову з колегою з Монастириська на Тернопільщині Андрієм Старухом.