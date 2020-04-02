Инфицированный коронавирусом мэр Монастыриска сообщил о панике в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Монастыриске в Тернопольской области, ситуация осложняется из-за паники относительно COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Монастыриска Андрей Старух, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус, передает УНН.
"Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастырисках осложняется не только инфекцией COVID-19, а панической реакцией на нее", - сообщил городской глава.
По его словам, несмотря на разрешение работать автозаправкам, в городе закрылась единственная газовая заправка.
"Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости скачали. Где должны заправиться автомобили? Каким образом обеспечивать жизнедеятельность? Как привезти лекарства, средства защиты, продукты питания? Прошу принять соответствующие меры", - подчеркнул Старух.
Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко провел телефонный разговор с коллегой из Монастыриска в Тернопольской области Андреем Старухом.