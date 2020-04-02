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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60820 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84502 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82838 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103222 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85642 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102630 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105849 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130915 просмотра

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Инфицированный коронавирусом мэр Монастыриска сообщил о панике в городе

Инфицированный коронавирусом мэр Монастыриска сообщил о панике в городе

Киев  •  УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Монастыриске в Тернопольской области, ситуация осложняется из-за паники относительно COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Монастыриска Андрей Старух, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус, передает УНН.

"Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастырисках осложняется не только инфекцией COVID-19, а панической реакцией на нее", - сообщил городской глава.

По его словам, несмотря на разрешение работать автозаправкам, в городе закрылась единственная газовая заправка.

"Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости скачали. Где должны заправиться автомобили? Каким образом обеспечивать жизнедеятельность? Как привезти лекарства, средства защиты, продукты питания? Прошу принять соответствующие меры", - подчеркнул Старух.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко провел телефонный разговор с коллегой из Монастыриска в Тернопольской области Андреем Старухом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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