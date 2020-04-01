Кличко поспілкувався з мером Монастириська, у якого підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко провів телефонну розмову з колегою з Монастириська на Тернопільщині Андрієм Старухом. Про це столичний міський голова заявив у середу на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Вже є мери в Україні, які захворіли на коронавірус. Сьогодні я телефонував і підтримував мера Монастириська у Тернопільській області. У нього підтвердили діагноз COVID-19. Сказав, що він почуває себе нормально, дистанційно продовжує працювати, керуючи всіма заходами у місті, і також запобіганням розповсюдження коронавірусу”, — розповів Кличко.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Тернопільській області у міського голови міста Монастириська Андрія Старуха виявили коронавірус COVID-19.