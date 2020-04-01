Кличко пообщался с мэром Монастыриска, у которого подтвердили COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62314 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73255 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86705 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84852 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103632 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86539 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102760 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105876 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130937 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко пообщался с мэром Монастыриска, у которого подтвердили COVID-19

Кличко пообщался с мэром Монастыриска, у которого подтвердили COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15648 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко провел телефонный разговор с коллегой из Монастыриска в Тернопольской области Андреем Старухом. Об этом столичный мэр заявил в среду на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Уже есть мэры в Украине, заболевшие коронавирусом. Сегодня я звонил и поддерживал мэра Монастыриска в Тернопольской области. У него подтвердили диагноз COVID-19. Сказал, что он чувствует себя нормально, дистанционно продолжает работать, управляя всеми мерами в городе, и также предотвращением распространения коронавируса", - рассказал Кличко.

Напомним, накануне стало известно, что в Тернопольской области у мэра города Монастыриска Андрея Старуха обнаружили коронавирус COVID-19.

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