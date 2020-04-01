Кличко пообщался с мэром Монастыриска, у которого подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко провел телефонный разговор с коллегой из Монастыриска в Тернопольской области Андреем Старухом. Об этом столичный мэр заявил в среду на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Уже есть мэры в Украине, заболевшие коронавирусом. Сегодня я звонил и поддерживал мэра Монастыриска в Тернопольской области. У него подтвердили диагноз COVID-19. Сказал, что он чувствует себя нормально, дистанционно продолжает работать, управляя всеми мерами в городе, и также предотвращением распространения коронавируса", - рассказал Кличко.
Напомним, накануне стало известно, что в Тернопольской области у мэра города Монастыриска Андрея Старуха обнаружили коронавирус COVID-19.