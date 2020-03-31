У очільника міста на Тернопільщині виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Тернопільській області у міського голови міста Монастириська Андрія Старуха виявили коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
"Міський голова міста Монастириська, що на Тернопільщині, захворів на коронавірус. Про це написав сам Андрій Старух на своїй фейсбук-сторінці", - йдеться в повідомленні.
Посадовець зазначив, що останній місяць почувався добре, ні підвищеної температури, ні інших симптомів - не було.
Нагадаємо, у Тернополі посилили заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, зокрема заборонили збиратись у групи більше двох осіб в громадських місцях.