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У очільника міста на Тернопільщині виявили коронавірус

У очільника міста на Тернопільщині виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Тернопільській області у міського голови міста Монастириська Андрія Старуха виявили коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Міський голова міста Монастириська, що на Тернопільщині, захворів на коронавірус. Про це написав сам Андрій Старух на своїй фейсбук-сторінці", - йдеться в повідомленні.

Посадовець зазначив, що останній місяць почувався добре, ні підвищеної температури, ні інших симптомів - не було.

Нагадаємо, у Тернополі посилили заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, зокрема заборонили збиратись у групи більше двох осіб в громадських місцях.

Українські Національні Новини

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